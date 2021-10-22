Муфтии Татарстана и Кемеровской области обсудили в ДУМ РТ проведение 1100-летия принятия ислама

Сегодня, в 16 день месяца Рабигуль-авваль (22 октября), в благословенную пятницу резиденцию ДУМ РТ посетили почетные гости — муфтий Духовного управления мусульман Кемеровской области, председатель правления РОО “Татарская национально-культурная автономия Кемеровской области” Тагир хазрат Бикчантаев и глава Лениногорского района Рягат Хусаинов.

Тагир хазрат и Рягат Галиагзамович рассказали Камилю хазрату о прошедшем международном шахтерском сабантуе в Кузбассе, который был организован в июне текущего года совместными усилиями автономии и Лениногорского района. Они также поделились планами по проведению второго международного шахтерского сабантуя в Новокузнецке. Национальный праздник по задумке организаторов будет приурочен к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии. В рамках этой исторической даты в Кемеровской области также планируется открытие памятной стелы, проведение молодежного форума и научной конференции.

Кроме того, Тагир хазрат рассказал о работе над проектом строительства мечети в Новокузнецке, в основание которой в следующем году в торжественной обстановке будет заложена памятная капсула. Камиль хазрат выразил свою радость по этому поводу и проговорил свои предложения по проекту, строительству и дальнейшей деятельности мечети.

В завершение встречи Тагир хазрат пригласил муфтия Татарстана принять участие в юбилейных торжествах по случаю 1100-летия, проводимых ДУМ Кемеровской области.

dumrt.ru