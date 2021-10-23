В Татарском культурном центре Екатеринбурга пройдет АРТ-встреча с художником-каллиграфом Айратом Хисматуллиным

Уже в это воскресенье, 24 октября, состоится АРТ- встреча с художником-каллиграфом Айратом Хисматуллиным, где автор расскажет о себе и своем творчестве, арабской каллиграфии и ее влиянии на татарский язык.

Это уникальная возможность посетить экскурсию, где автор проведет по картинной галерее Татарского культурного центра г. Екатеринбурга, расскажет о своих работах. В программе мероприятия так же мастер-класс для всех желающих.

Встреча приурочена к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Организаторы: молодежная организация “ЯШЕН”, Национально-культурная автономия татар Свердловской области, Духовное управление мусульман Свердловской области.

Начало в 11:00 часов. Вход свободный.

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