В Тюмени стартовали курсы по изучению основ духовной культуры татарского народа

16 октября в Духовном управлении мусульман Тюменской области стартовали курсы по основам духовной культуры татарского народа. Учебный курс рассчитан на 48 академических часов, продолжительность курса составляет 6 месяцев.

Уроки проходят по методике и учебнику, разработанным в Казанском исламском институте Республики Татарстан. Духовное управление мусульман Тюменской области обеспечило учащихся соответствующими учебными пособиями.

Программа курса направлена на изучение литературного, духовного, исторического наследия татарского народа, в том числе в контексте общемусульманской цивилизации.

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции во время занятий учитываются все санитарно-эпидемиологические требования: слушатели курсов находятся на занятиях в медицинских масках и используют антисептики при входе в учебную аудиторию.

Подобные курсы уже проводились в Духовном управлении в 2018 году. Начиная с 2019 года, в связи с пандемией коронавируса проведение учебных занятий было приостановлено. В этом году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в регионе, учитывая потребности тюменских татар в изучении культуры своего народа, руководство Духовного управления мусульман приняло решение возобновить курсы. Этому предшествовала кропотливая подготовительная работа. Преподаватель курсов, кандидат педагогических наук Рафаэль Гадиев по благословению муфтия Тюменской области Зинната хазрата Садыкова посетил Казань, где изучил опыт Духовного управления мусульман Республики Татарстан в области преподавания и популяризации духовной культуры татарского народа.

По словам Рафаэля хаджи Гадиева, курс рассчитан в первую очередь на самих татар, той их части, которая в силу разных причин, подвержена утрате своей языковой и культурной идентичности.

В планах организаторов, распространить опыт реализации данного просветительского проекта на все районы Тюменской области, где компактно проживает татарское население.

dumrf.ru