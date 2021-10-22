Столица Татарстана примет XIX чемпионат мира по борьбе на поясах

С 27 по 30 октября в Казани пройдет XIX чемпионат мира по борьбе на поясах. Традиционно участники турнира из 36 стран встретятся во Дворце единоборств «Ак Барс».

Чемпионат мира по борьбе на поясах проводится по вольному и классическому стилю, в соответствии с действующими международными правилами судейства по борьбе на поясах по следующим весовым категориям:

• мужчины (вольный стиль): 57кг, 62кг, 68кг, 75кг, 82кг, 90кг, 100кг, 100+кг;

• мужчины (классический стиль):57кг,62кг,68кг,75кг,82кг,90кг, 100кг, 100+кг;

• женщины (вольный стиль): 52кг, 58кг, 66кг, 76кг, 76+кг

В каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и два третьих места.

С программой чемпионата можно ознакомиться здесь.

minsport.tatarstan.ru