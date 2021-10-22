На площадке челнинского МЦ «НУР» 23 октября состоится форум татарской молодежи

С 9 утра 70 участников в возрасте от 16 до 25 лет займутся совершенствованием действующих проектов. Команды презентуют свои идеи экспертам – представителям таких проектов, как международное интернет-радио URBAN TATAR, детский телеканал «Шаян ТВ», журнал «Ялкын», Татарская лига КВН, онлайн-клуб по изучению татарского языка, и других. Лучшие идеи будут взяты в работу, победителей наградят грамотами и ценными призами.

Шестой по счету форум татарской молодежи нацелен на повышение интереса к национальному языку, выявление талантливой молодежи и решение актуальных проблем современных татарских молодежных проектов.

vestikamaza.ru