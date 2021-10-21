В Хабаровске прошел краевой вечер Маулида

В молитвенном доме «Южный» г. Хабаровск прошел краевой праздник «Маулид ан-Наби» – празднование дня рождения пророка Мухаммада (с.а.с.). Верующих поздравил имам молитвенного дома «Южный» Махмадкарим хазрат Саидрахмонов и помощник муфтия ДУМ Дальнего Востока Мухаматгири хазрат Яндиев. Вел вечер имам-мухтасиб Хабаровского края и Еврейской автономной области Идрис хазрат Камаев.

Прозвучали маулиды, нашиды и салаваты пророку Мухаммаду (с.а.с.) на национальных языках народов, традиционно исповедующих ислам, в исполнении воспитанников духовно-просветительских центров и воскресных школ г. Хабаровск. Также были зачитаны суры из Корана и видение смыслов этих сур великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. После чего гостей пригласили на праздничную трапезу. После ужина была проведена занимательная викторина на знание фактов из жизни пророка Мухаммаду (с.а.с.) на призы муфтия ДУМ Дальнего Востока Ахмада хазрата Гарифуллина.

dumdv.ru