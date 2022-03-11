Кино из Татарстана продолжает свое шествие по России

Показы татарстанских фильмов в ближайшие недели пройдут в Саратове и Ростове-на-Дону.

11 и 12 марта в Доме кино г.Саратов (ул. Октябрьская, 43) состоятся Дни татарстанского кино. Мероприятие откроет в 18:00 фильм «Әпипә» Ильшата Рахимбая. Для приветствия зрителей в Саратов отправились Народный артист РТ Инсаф Фахрутдинов и Заслуженный артист РТ Рустам Гайзуллин.

В Доме кино покажут самые востребованные картины из Татарстана – «Әпипә» (реж. Ильшат Рахимбай), «Сумбуль» (реж. Рашид Маликов, Рамиль Фазлиев), «Исәнмесез» (реж. Ильдар Ягафаров).

Также День татарстанского кино состоится в Ростове-на-Дону 19 марта. Весь день, начиная с 12:00, в киноцентре Чарли (г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов 2/2, ТРЦ «Вавилон») в рамках Фестиваля современного татарстанского кино покажут «Халиму» Юлии Захаровой, «Сумбуль» Рашида Маликова и Рамиля Фазлиева, и «Исәнмесез» Ильдара Ягафарова.

Мероприятия организованы учреждением культуры «Татаркино», совместно с Киносетью «Чарли» и РООО «Татаро-башкирским культурным центром «Якташлар» (Земляки).

Дни татарстанского кино проходят в рамках мероприятий, посвященных празднованию Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов и поддержке Всемирного Конгресса Татар.

Все фильмы будут демонстрироваться на русском и/или татарском языке с русскими субтитрами.