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Книги Издательского дома “Хузур” ДУМ РТ будут представлены в Москве

Книги Издательского дома “Хузур” ДУМ РТ будут представлены в Москве

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование, Религия, Главные новости, 23.09.2021 0 2

24-27 сентября Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ примет участие в международной книжной ярмарке в Москве. Международная книжная ярмарка будет работать в 5-м павильоне Центрального выставочного комплекса “Экспоцентр”.

В течение четырех дней с 8.00 до 20:00 часов читатели смогут приобрести более 50 наименований книг, выпущенных Издательским домом «Хузур” – проверенных и качественных изданий.

Точный адрес выставки: Москва, Краснопресненская наб., д. 14. На общественном транспорте выйти на станции метро «Выставочная» или «Деловой центр».

dumrt.ru

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