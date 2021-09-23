В Подмосковье пройдет детский фестиваль «Музыкальное искусство татарского народа»

Объявлен прием заявок на участие в XI открытом детском музыкальном Московском областном фестивале-конкурсе «Музыкальное искусство татарского народа – культурное достояние России».

Фестиваль-конкурс 2021 года посвящается памяти выдающихся татарских композиторов – Назиба Жиганова и Рустема Яхина.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся детских школ искусств, детских музыкальных школ и учреждений культуры и досуга Московской области, Москвы, городов России, ближнего и дальнего зарубежья в возрасте от 6 до 16 лет.

Возрастные группы участников:

первая группа – от 6 до 9 лет;

вторая группа – от 10 до 13 лет;

третья группа – от 14 до 16 лет.

Фестиваль проводится по пяти номинациям:

− фортепиано;

− струнные инструменты (скрипка, виолончель);

− народные инструменты;

− вокал.

Конкурсные произведения исполняются участниками соло или в ансамбле.

Также в этом году вводится новая номинация:

– хореография. Коллективы должны исполнить 2 номера, один из которых обязательно – татарский танец.

Конкурс проводится в два тура:

I тур – отборочный;

II тур – заключительный (5 – 6 ноября 2021г. в Детской Школе Искусств им. Якова Флиера).

7 ноября 2021 года пройдет награждение гала–концерт победителей фестиваля.

Срок подачи заявок на участие в фестивале-конкурсе – до 15 октября 2021 года.

Учредители проекта – Главное Управление Социальных коммуникаций Московской области, Министерство культуры Московской области, Полномочное представительство РТ в РФ, Общественная организация «Региональная татарская национально-культурная автономия Московской области» и Администрация Орехово-Зуевского городского округа.

Подробная информация:

e-mail: [email protected]

Контактные телефоны:

+7 (903) 296-89-06 — Исаева Фира Фаридовна;

+7 (496) 412-35-88 — Андреева Ольга Алексеевна;

+7(916) 676-67-11 — Измайлов Ильдар Рашидович.

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