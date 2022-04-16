Коллектив татарской культуры Сургута приглашает зрителей на концерт

17 апреля в 14:00 коллектив татарской культуры «Сандугач» города Сургут приглашает зрителей на концерт «Мечты».

Более 35 лет ансамбль является хранителем национальных традиций, представляя музыкальную и танцевальную культуру татарского народа в Сургуте. При всем многообразии творческих форм неизменным остается одно – сочетание высокого профессионализма и душевности исполнения!

Именно поэтому каждый концерт коллектива «Сандугач» – это всегда крупное культурное событие и праздник татарского творчества, который надолго оставляет яркие эмоции в сердцах зрителей!

В мероприятии примут участие взрослый и детский составы. Со сцены артисты поведают о мечтах, любви к творчеству и своей родине на универсальном языке музыки и танца!

Татары Сургута