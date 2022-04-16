В Новосибирске объявили конкурс чтецов, посвященный 77-летию со дня Победы в ВОВ

Конкурс проводится с целью повышения интереса к событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. через знакомство с литературными произведениями татарских поэтов, созданными в период войны и посвященными этому событию.

Участники конкурса могут стать жители г. Новосибирск и Новосибирской области.

Работы будут оценивать по возрастным категориям: 6-10 лет, 11-17 лет, от 18 и старше.

Конкурс чтецов проводится с 8 апреля по 16 мая 2022 г. на татарском и русском языках

Подведение итогов с 17 по 24 мая 2022 года.

Условия и порядок проведения конкурса:

Участие в конкурсе бесплатное.

Конкурс проходит дистанционно.

Конкурс проходит трех возрастных группах: от 6 до 10 лет, от 11 до 17 лет и от 18 и старше;

Включает в себя 2 номинации:

1. Стихи на русском языке (татарских авторов).

2. Стихи на родном татарском языке.

Для участия в конкурсе необходимо до 16 мая 2022 года отправить Заявку и отснятый видеоматериал на электронный адрес оргкомитета: [email protected]

Критерии оценки произведения:

– знание текста произведения наизусть;

– эмоциональность и выразительность выступления;

– соответствие произведения возрастной группе;

– внешний вид выступающего.

Жюри определяет победителей в каждой возрастной категории по каждой номинации.

Участники награждаются дипломами «Лауреат I степени», «Лауреат II степени», «Лауреат III степени», «Участник».

После подведения итогов конкурса организатор высылает диплом на электронный адрес, указанный в заявке участника.

tatar.nso.ru