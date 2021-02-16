Команда Свердловской области победила в межрегиональной «Татарской лиге» КВН

В рамках межрегиональной «Татарской лиги» КВН в Постоянном представительстве Республики Татарстан Свердловской области состоялось окружное заседание руководителей татарских молодежных организаций. Заседание проходило при участии Постоянного представителя Республики Татарстан Хайдара Гильфанова и Председателя Всемирного форума татарской молодежи Ленарии Муслюмовой. Постоянный представитель РТ Хайдар Гильфанов показал гостям историческое здание, ознакомил с деятельностью Представительства, так же гостей угостили чаем и татарскими сладостями.

Далее участники собрались в малом зале Свердловского государственного областного дворца народного творчества, где Председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова презентовала проекты Всемирного форума татарской молодежи. Аудитории были представлены следующие проекты:

«Печән базары» – фестиваль, объединяющий татарские городские сообщества – дизайнеров, поэтов, музыкантов, кулинаров, ученых, хореографов, кинорежиссеров, детей и их родителей, – которые представляют современную татарскую культуру, развивая тем самым межкультурный диалог среди мультиязычного городского населения.

«Татарча диктант». Цель акции – повышение интереса к грамотному правописанию, владению литературным татарским, самопроверка орфографических и грамматических ошибок, популяризация филологов и преподавателей татарского языка.

«Фестиваль Jadid Fest» экскурсии по Старо-Татарской слободе.

«Мин татарча сөйләшәм». Цель акции – привлечение внимания к татарскому языку, популяризация татарского языка среди молодежи города, популяризация современных татарских исполнителей. И много других интересных проектов.

Тэймур Галимов (к.и.н.,с.н.с.) Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств им М.А.Усманова Института истории им. Ш.Марджани АН РТ провел лекцию на тему «Истоки истории татар Урала».

Также вниманию зрителей был представлен документальный фильм Радифа Кашапова и Ильяса Гафарова «Туган як» о жизни европейских татар.

В 19.00 состоялась межрегиональная игра “Татарской лиги” КВН Уральского федерального округа. Участие в игре приняли три команды:

«Без кайттык» – Свердловская область

«Чак-Чак» – Пермский край

«Төмән егетләре» – Тюменская область.

Выступления конкурсантов оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли специалист Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области Динария Идрисовна; консультант Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области Рифат Рашидович; руководитель Свердловской региональной татарской молодежной общественной организацией «Яшен» Ринат Каштанов, заместитель Председателя Всемирного форума татарской молодежи Зухра Вильданова.

Победителем и обладателем гран-при межрегиональной «Татарской лиги» КВН стала команда «Без кайттык» – Свердловская область, второе место «Төмән егетләре» – Тюменская область и третье место «Чак-Чак» – Пермский край. Победители примут участие в финале «Татарской лиги» КВН в г.Казань.

Межрегиональная «Татарская лига» КВН организована при содействии Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области, Свердловской региональной татарской молодежной общественной организации «Яшен», Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, Министерства культуры Свердловской области. Главный организатор данного мероприятия – Всемирный форум татарской молодежи.