В Ташкенте состоялся литературно-музыкальный вечер, посвящённый 115-летию со дня рождения Мусы Джалиля

13 февраля 2021 года в Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан состоялся литературно-музыкальный вечер, посвящённый 115-летию со дня рождения Героя Советского Союза, поэта Мусы Джалиля, организованный Татарским общественным культурно-просветительным центром (ТОКПЦ) г.Ташкента. Вечер был приурочен к Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

В мероприятии приняли участие представитель Республики Татарстан в Республике Узбекистан Ахтареев А.А., сотрудники Представительства Россотрудничества в Узбекистане, председатель Правления Татарского общественного культурно-просветительного центра (ТОКПЦ) г.Ташкента Набиуллин Р.Х., председатель Совета старейшин ТОКПЦ г.Ташкента Гиниятуллин Р.А., председатели и активисты национальных культурных центров, российские соотечественники, студенческая молодежь, поэты и писатели, представители СМИ.

Ведущая вечера заслуженная артистка Республики Татарстан и Республики Башкортостан, солистка хоровой капеллы Государственной филармонии Узбекистана Халдарова Х. исполнила произведения «Сагыну» и др.

Был продемонстрирован документальный фильм о М.Джалиле «Приговоренный к Бессмертию», созданный по заказу Татарской общины Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В исполнении участников и гостей встречи прозвучали стихи и песни на стихи Мусы Джалиля на узбекском, русском, украинском, татарском, башкирском и украинском языках. Стихотворения прочли поэтесса Заманова.Ф., Довган О., Девликамова Р., Гайнанова Л., Гуляева К. и Раянов Д.

Состоялось виртуальное знакомство с экспозиций домов-музеев Мусы Джалиля и Шарифа Камала в Казани.

Народный артист ТАССР, заслуженный артист РСФСР Заляльдинов Э. направил собравшимся своё видеообращение и исполнил романс «Уткэндэ кичергэн кайгылар, газаплар».

С музыкальными композициями на стихи М.Джалиля выступили заслуженный работник культуры Республики Татарстан Гиззатуллина Р.Р., Татарский народный фольклорный ансамбль «Изге Нур» под художественном руководстве Бухаровой М.Ш., популярный татарский певец Гайнанов Р., заслуженная артистка Республики Татарстан Бикбулатова Р.А., на фортепиано и скрипке татарскую композицию «Жилэк жыйганда» композитора М.Музаффарова исполнили Наимова Ж. и Абуназарова З.

Всех вдохновил рассказ народного артиста Республики Узбекистан, актера Республиканского театра юного зрителя (ныне Молодежный театр Узбекистана) Сагдуллаев Л., который поделился воспоминаниями о своей роли М.Джалиля в спектакле по пьесе Н.Исанбета «Муса Джалиль».

В адрес организаторов прозвучали слова благодарности за почитание памяти известного татарского поэта, героя, защищавшего свою Родину в годы Великой Отечественной войны.

В заключении вечера все участники исполнили песню «Жырларым» на стихи М.Джалиля и музыку С.Сайдашева.

Мероприятие освещалось корпунктом ТНВ-Планета в Узбекистане.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан