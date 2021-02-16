«День Моабитских тетрадей» прошёл в Национальном Музее Республики Татарстан

Сегодня, 15-го февраля 2021 года, исполнилось 115 лет со Дня рождения Мусы Джалиля. Поэт-герой, чей подвиг стал примером несгибаемого мужества и преданности Родине, известен и почитаем не только в Татарстане и в России, а по всему миру. Его «Моабитские тетради» – цикл стихотворений, написанных им в берлинской тюрьме «Моабит» в период с 1942-го по 1944-й годы, переведены более чем на 60 языков.

Начиная с 80-х годов ХХ столетия каждый год, 15 февраля, в день рождения Мусы Джалиля, в Национальном музее Республики Татарстан проводится «День Моабитских тетрадей». В этот день из фондов музея торжественно выносят подлинные тетради: у жителей и гостей Казани появляется уникальная возможность увидеть этот исторический памятник. На двух тетрадях размером с ладонь сохранились 93 стихотворения, написанных карандашом арабскими (первая тетрадь) и латинскими (вторая тетрадь) буквами.

Сегодня, на юбилейном торжестве, право выноса «Моабитских тетрадей» было предоставлено дочери поэта – Чулпан Мусеевне.

«Эти дни памятные, они нужны нам, чтобы прикоснуться душой и сердцем к тем далёким, страшным, трагическим временам, чтобы прикоснуться к памяти наших ушедших героев», – отметила Чулпан Мусеевна.

В мероприятии также приняли участие: председатель комитета Государственного совета Республики Татарстан по образованию, культуре и национальным вопросам Айрат Зарипов; заместитель министра культуры Республики Татарстан Ленар Хакимзянов; первый заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов; заместитель генерального директора по учету и хранению музейных предметов, главный хранитель Национального музея Республики Татарстан Лилия Саттарова; председатель Союза писателей Республики Татарстан Данил Салихов, заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков.

В качестве почётного гостя выступил директор Санкт-Петербургского филиала Государственной компании “Российские автомобильные дороги” Дмитрий Губин.Он зачитал торжественное послание от председателя правления: «Государственная компания в своей деятельности большое внимание уделяет вопросу сохранения исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне. В год 75-летия Победы на площадке отдыха на 561-м километре автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург в районе Мясного Бора Новгородской области Государственной компанией был установлен памятник погибшим при защите Отечества, который увековечил подвиг солдат и командиров Второй Ударной армии Волховского фронта, в рядах которой сражался Муса Джалиль. Сегодня, в 115-ю годовщину со Дня рождения Мусы Джалиля мы с благодарностью и восхищением вспоминаем его великий подвиг, перечитываем его уникальные произведения, наполненные непоколебимой стойкостью духа, всеобъемлющим желанием жить и созидать, непреклонной верой в победу. Наш священный долг – помнить самим и передать будущим поколениям всю правду о тех героических событиях, рассказать о подвиге Мусы Джалиля, сделать так, чтобы его литературное наследие служило патриотическому воспитанию молодёжи и впредь оставалось свидетельством любви к Родине, мужества и героизма».

В финале торжества правнучка Мусы Джалиля – Елизавета Малышева исполнила на скрипке “Песню без слов” Рустема Яхина, аккомпанировала ей внучка поэта – Татьяна Малышева.

Кроме того, в рамках юбилейных мероприятий, сегодня в онлайн-формате прошёл круглый стол «Памяти поэта-героя: к 115-летию со дня рождения М. Джалиля», организованный совместно с Оренбургским Губернаторским историко-краеведческим музеем и Национальным музеем Республики Татарстан. Участниками круглого стола стали: Оренбургский Губернаторский историко-краеведческий музей, Национальный музей Республики Татарстан, Народный музей Мусы Джалиля в с. Мустафино, Орский краеведческий музей, Музей-квартира Мусы Джалиля (г. Казань), Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ (г. Казань), Институт Кавказских, Татарских и Туркестанских исследований (Германия), Мемориальный музей М. Джалиля (г. Мензелинск), Благотворительный фонд «Евразия» С приветственным словом к участникам обратились Министры культуры Республики Татарстан и Оренбургской области – Ирада Аюпова и Евгения Шевченко.

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