Пермские татары в боях за родину

Так называется очередная историко-публицистическая и научная книга, подготовленная и изданная в Москве, в конце 2020 года, в рамках 75-летия Победы над фашистской Германией.

Книга издана при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования в ИД «Медина» (г. Москва) с большим тиражом – 5 тыс. экземпляров.

В ней представлены сведения о подвиге и вкладе в Победу в Великой Отечественной войне более 120 достойных представителей татарского народа, в том числе около 70 представителей Пермского края, из них 6-ти Героев Советского Союза, 4-х воинов, награжденных тремя Орденами Славы, Загира Шакирова, повторившего подвиг Александра Матросова, и др.

В работе представлены материалы о 40 активных участников войны, неизвестных до сих пор широкой общественности. Имеется в книге раздел о пермских татарах – тружеников трудового фронта в тылу, работавших в промышленности и сельском хозяйстве.

Одна из глав рассказывает о наследниках героев Великой Отечественной войны, детях погибших воинов; о знатных и заслуженных деятелях Пермского края.

Последний раздел посвящен сохранению памяти, защите правды о Великой Отечественной войне, народной памяти, памятникам воинам той священной войны 1941-1945 гг.

Автор-составитель книги – уроженец Апастовского района РТ, ныне – Председатель Совета Татарской национально-культурной автономии г. Перми, заслуженный шахтер РФ, заслуженный работник культуры РТ, доктор технических наук, краевед-исследователь, профессор Д.Г. Закиров.

18 февраля 2021 г. в Пермском Доме народного творчества «Губерния» (г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 4) Татарская НКА г. Перми совместно с Администрацией г. Перми и Департаментом внутренней политики Губернатора Пермского края проводят презентацию вышеназванного издания.

На мероприятие приглашены руководители Администрации Губернатора Пермского края, Администрации г. Перми, Духовного управления мусульман РФ и представители татарской общественности Пермского края.

В презентации примет участие представитель ВКТ – начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ, председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, профессор А.А. Бурханов.

В ходе презентации книги запланированы выступления родных и близких участников Великой Отечественной войны, представленных в книге. Запланировано награждение благодарственными письмами и наградами ВКТ активных участников, оказавших помощь в издании книги.

Будет также подведение итогов ежегодного конкурса на «Лучшую татарскую семью города Перми – 2020».

В рамках поездки в Пермский край 19 февраля 2021 года состоится собрание ученых и татарских краеведов г. Перми и Пермского края, где А.А. Бурханов расскажет коллегам об истории и некоторых итогах татарского краеведения, рассмотрит наиболее актуальные вопросы, задачи и перспективы развития движения татарских краеведов в Пермском крае и в Волго-Уральском крае.

Кроме того, А.А. Бурханов расскажет о деятельности структур ВКТ, в том числе, Комитета по работе с татарскими краеведами, о планах Общества и Комитета по проведению Всероссийских форумов и конференций, издании научных и краеведческих книг и сборников, а также активной роли краеведов в претворении в жизнь проекта «Татары: стратегия действия» и в ходе проведения Всероссийской переписи населения в РФ.

начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ, председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, профессор

А.А. Бурханов