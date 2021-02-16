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Стартует прием заявок на конкурс детской песни «Балачак җыры»

Стартует прием заявок на конкурс детской песни «Балачак җыры»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 16.02.2021 0 6

Телеканал «ШАЯН ТВ» снова в поиске оригинальных текстов, новых ритмов и необычных звучаний детской национальной песни!

При поддержке Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка запускаем второй сезон конкурса детской песни «Балачак җыры»!

Цель конкурса – выявление и поддержка одарённых композиторов и поэтов детской песни, популяризация детских песен на татарском языке, обогащение детского песенного репертуара.

Конкурс будет проходить в три тура, с 1 февраля по 25 мая 2021 года. Победителей ждут денежные призы. Также по итогам конкурса для каждого победителя будет осуществлена профессиональная запись исполнения произведения, аранжировка, съемка клипа на песню

К участию допускаются лица старше 18 лет. Участие в конкурсе бесплатное! Заявки принимаются до 30 апреля.

Более подробная информация на сайте  shayantv.ru и в социальных сетях. 

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