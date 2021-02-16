ВИДЕО: Величие поэта вне времени

Поэт и время… Можно ли и по силам ли нам, ныне живущим, соединить в одно целое эти два понятия? Величие Личности, его судьбы и творчества остается нетленным, пожалуй, навечно!

В этом ряду несомненно имя выдающегося татарского поэта Мусы Джалиля, чье 115-летие отмечает татарская, и не только, общественность мира.

Не осталось в стороне и объединение татар и башкир Акмолинской области. По инициативе его руководителя Рафаила Сулькарнаева состоялась своеобразная поэтическая гостиная с участием молодежного крыла, которое с давнего времени курирует Галина Алексеевна Рыбакова. А это можно сказать ее птенцы, студенты высшего колледжа культуры имени Акана серэ г. Кокшетау.

Предваряя видео о важном событии, наверное, необходимо удостоить нашу «почти татарочку» нескольких слов.

Я неспроста именно так назвала Галину Рыбакову, зав.методическим кабинетом досуговедческих дисциплин высшего колледжа культуры им.Акана серэ. Русская по национальности она ни один год всей душой прониклась татарским духом и глубинным пониманием национальной культуры татарского народа. Вместе со своими подопечными, студентами колледжа, она постоянно помогает и участвует практически во всех мероприятиях этнообъединения. А несколько лет назад с тогдашним художественным руководителем нашего Дворца согласия Найлей Сейдалиной Галина Рубакова прошла мастер-класс Международного семинара Министерства культуры Татарстана о методике и технологии организации и проведения национального праздника Сабантуй в г.Казани.

– Впечатлений море!- делилась тогда преподаватель. – Полученные знания претворяются теперь на занятиях со студентами очного и заочного отделений. Им интересно то новое, что я получила в Казани. (Кстати, Галина Рыбакова получила сертификат гособразца о прохождении курсов).

Так что без ее участия органично не обходится ни одно из татарских мероприятий. И на этот раз ее воспитанники на должном уровне провели поэтическую гостиную, посвященную значимой дате – 115-й годовщине со дня рождения Мусы Джалиля.

Отличилась и наша маленькая звездочка Суфия Усманова, учащаяся татарской воскресной школы, в совершенстве владеющая татарским языком, в чем конечно же, весома заслуга ее родителей!

Лариса АИТОВА.

г. Кокшетау Акмолинской области, Казахстан.