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В Чирчике состоялось торжественное мероприятие, посвященное 32-ой годовщине вывода войск из Афганистана

В Чирчике состоялось торжественное мероприятие, посвященное 32-ой годовщине вывода войск из Афганистана

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 16.02.2021 0

15 февраля 2021 года в г.Чирчик Ташкентской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 32-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана.

В мероприятии приняли участие руководство и офицеры Чирчикского гарнизона, старший помощник Атташе по вопросам обороны при Посольстве Российской Федерации Машуков А.А., руководитель представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Вождаев М.В., представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан, представители Ташкентского, Чирчикского и областных объединений воинов-интернационалистов, ветераны боевых действий, российские соотечественники, родственники погибших, молодежь и представители СМИ.

Открыли церемонию и с приветственными словами выступили председатель Совета Чирчикского городского отделения Объединения «Ветеран» воинов-интернационалистов и инвалидов Республики Узбекистан, полковник в отставке Золотарев С.К., председатель Объединения воинов-ветеранов и инвалидов «Ветеран» Мурадов Т.П., генерал-лейтенант Агзамов Ю.Н., генерал-майор Камбаров А.М. руководитель представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Вождаев М.В. и др.

В ходе мероприятия состоялось торжественное награждение Благодарственными письмами и медалями, шествие с возложением цветов, выступление ветеранов-афганцев, участников и очевидцев тех событий, в том числе мусульманского батальона.

Мероприятие освещалось корпунктом ТНВ-Планета в Узбекистане.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан

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