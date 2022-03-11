Концерт-поздравление к празднику 8 марта прошел в Татарском культурном центре Москвы

Большой концерт для женщин в Международный женский днень 8 марта состоялся в Татарском культурном центре. Зрителей, а их в этот день собрался полный зал, поздравили глава Автономии татар Москвы Фарит Фарисов и директор ТКЦ Анвер Хусаинов.

На сцене, сменяя друг друга, выступали представители творческих коллективов и солисты ТКЦ. В концерте приняли участие артисты ансамблей «Мирас», «Нур» «Хазина», «Дуслар», «Татар моннары», а также Рафек Валитов, Ильдар Айнетдинов, Зиннур Аляутдинов, Ринат Каюмов, Руфат Абитов. Вели концерт Рафек Валитов и Мунзия Фассахова.

В этот день было много песен-поздравлений, посвященных матерям и женам — верным спутницам своих мужей, звучали стихи, посвященные женщинам и весне.

Сыграли популярные мелодии дети — учащиеся студии баяна под руководством Рушана Люкманова.

Татарские танцы в исполнении артистов из разных возрастных групп ансамбля «Ильдан» и вокальный номер от художественного руководителя коллектива Радифа Яваева стали приятным сюрпризом для гостей праздника.

Но и в этот день мужчины-артисты не могли обойтись без женщин — грациозных танцовщиц из ансамбля «Ясмин» — Мунзии Фассаховой и Лилии Костровой.

Концерт, по словам зрителей, прошел на одном дыхании.

Тёплая встреча друзей и тех, кто пришёл в Татарский культурный центр впервые, ознаменовала собой начало весны даже не смотря на то, что накануне выпал снег, но ее дыхание уже явственно ощущалось в атмосфере весеннего праздника 8 марта.

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