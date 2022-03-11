В Екатеринбурге проводится фестиваль-конкурс исполнителей татарской песни «Урал сандугачы»

В столице Среднего Урала в г. Екатеринбурге уже в пятнадцатый раз проводится Межрегиональный фестиваль-конкурс исполнителей татарской песни «Урал сандугачы» («Уральский соловей»).

Рожденный в память уральской певицы Резеды Яруллиной, фестиваль объединил почитателей народной культуры, любителей татарской песни.

Первый фестиваль прошел в 2004 году. За годы проведения фестиваль стал своеобразным брендом татар Урала. В нем принимают участие молодые таланты из областей Уральского федерального округа, регионов Поволжья, Центральной России и Сибири. Конкурсантов оценивает профессиональное и авторитетное жюри, в составе которого работают заслуженные деятели искусств России и Татарстана.

2022 году фестиваль-конкурс проводится 12-13 марта в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12.

В юбилейном фестивале-конкурсе будут принимать участие вокалисты и инструменталисты – обладатели Гран-при, Лауреаты I, II, III степеней, и обладатели специальных призов всех предыдущих фестивалей «УРАЛ САНДУГАЧЫ» прошлых лет.

Прослушивание и определение призеров конкурса членами жюри фестиваля состоится 12 марта 2022 года. Регистрация участников с 08.30 часов. Начало прослушивания – в 10.00 часов. Заключительный концерт состоится 13 марта 2022 г. В концерте принимают участие победители конкурса, которые будут рекомендованы членами жюри и мастера искусств Республики Татарстан.

По всем вопросам обращаться по телефону 8(922)199-19-66 (Рифат Рашидович Юсупов)

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