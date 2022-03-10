Республика Татарстан участвует во Всероссийской акции «Вышитая карта России», призванная поддержать народные промыслы и создать большую карту нашей страны в виде вышитого полотна. Его отдельные фрагменты отразят своеобразие каждого региона, характерные узоры и техники. К работе уже приступили мастера из 60 субъектов Российской Федерации.

​Один из фрагментов – карту Республики Татарстан вышивает Луиза Фасхутдинова, одна из ведущих художников Республики Татарстан в области декоративно-прикладного искусства. Фасхутдинова Луиза Фагимовна – Заслуженный деятель искусств РТ, Заведующая музеем А.Мазитова МБУК НКЦ «Казань», является Членом Союза художников России.

«Каждый регион представляет технику вышивки, которая характерна для народов, проживающих на их территории. На нашем фрагменте я отобразила татарский орнамент, применяя несколько видов тамбурной вышивки и золотное шитье, символизирующие богатство республики», – поделилась Луиза Фасхутдинова.

«Для работы над проектом в каждой области и республике нашей страны созданы творческие группы, которые занимаются разработкой эскиза и будут непосредственно вышивать свой фрагмент, привлечены лучшие мастера. Проект обещает быть интересным и ярким», – прокомментировала министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

В январе организаторами акции были подготовлены и разосланы лекала, по которым мастера из каждой области будут создавать часть общего полотна. Работы над вышивками продлятся до марта, а готовое полотно будет презентовано в День России в столице Чувашской Республики – Чебоксарах. В дальнейшем вышитая карта будет путешествовать по всем федеральным округам вплоть до завершения акции – 12 декабря в Москве.

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