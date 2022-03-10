В Верхнеуслонском мухтасибате прошел конкурс среди детей

В эти дни в мухтасибате Верхнеуслонского района среди учащихся татарского языка в мечети прошло мероприятие, посвященное 1100 летию принятия Ислама Волжской Булгарии.

Участникам была представлена информация о Волжской Булгарии в виде презентации. Говорили о возникновении Волжской Булгарии, как государство, об основных занятиях населения булгар, о городах Волжской Булгарии, об их культуре. Был проведен конкурс среди детей по знанию сур из Священного Корана, викторина “Что знаю об Волжской Булгарии”. Все участники получили призы и подарки от мухтасибата. Данное мероприятие завершилось чтением коллективного намаза и торжественным чаепитием в мечети “Салихжан”.

dumrt.ru