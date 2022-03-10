В Кукморском медресе состоялся конкурс среди мусульманок

В рамках празднования 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией в Кукморском медресе прошло очередное интересное мероприятие. В конкурсе под названием “Мөслимәләр бәйгесе” (Конкурс мусульманок) приняли участие учащиеся женских групп учебного заведения. Команды назвавшие себя “Насыйхат”, “Фатиха” и “Кунеллэр нуры” соревновались в следующих номинациях:

1) Приветствие команды; 2) Чтение Корана; 3) Историческая викторина (ответы на вопросы); 4) Сценка на тему “Милосердие”; 5) Конкурс имен ( в этой номинации каждая команда должна была предложить 5 имен, соответствующих как религиозным, так и национальным традициям татар, и дать пояснение); 6) Сказка для малыша (нужно было рассказать короткую сказку, содержащую нравственно-воспитательную мораль); 7) Приготовление узора из теста.

Мастерство участниц оценивало жюри под руководством главной абыстай Кукморского района Гульсинур Ахсановой. В состав жюри вошли представитель администрации Кукморского района Равия Каримуллина, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Рамзия Хусаинова и руководитель Кукморского отделения республиканского общества “Ак калфак” Зумара Зиганшина.

По результатам всех номинаций первое место было присуждено команде 3 курса (команда “Фатиха”). Всем участникам конкурса были вручены памятные подарки.

dumrt.ru