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Краснодарская краевая общественная организация “Юлдуз” выражает благодарность Всемирному конгрессу татар

Краснодарская краевая общественная организация “Юлдуз” выражает благодарность Всемирному конгрессу татар

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование, Главные новости, Соотечественники, 06.04.2021 0 11

Краснодарская краевая общественная организация “Юлдуз” выражает благодарность Всемирному конгрессу татар за предоставление учебников татарского языка и художественной литературы татарских писателей и поэтов для класса по обучению татарскому языку в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования муниципального образования город Краснодар “Центр творчества “Содружество”, открытого по инициативе ККОО ТИЭК “ЮЛДУЗ”.

Как писал Габдулла Тукай – родной язык –  святой язык, отца и матери язык. Изучение родного языка является одной из приоритетных задач нашей организации.

Огромное спасибо Вам за поддержку в продвижении нашего общего дела.

С уважением, Председатель Краснодарской краевой общественной организации “Татарский историко-этнографический клуб “Юлдуз”

Роза Михалева

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