Краснодарская краевая общественная организация “Юлдуз” выражает благодарность Всемирному конгрессу татар за предоставление учебников татарского языка и художественной литературы татарских писателей и поэтов для класса по обучению татарскому языку в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования муниципального образования город Краснодар “Центр творчества “Содружество”, открытого по инициативе ККОО ТИЭК “ЮЛДУЗ”.

Как писал Габдулла Тукай – родной язык – святой язык, отца и матери язык. Изучение родного языка является одной из приоритетных задач нашей организации.

Огромное спасибо Вам за поддержку в продвижении нашего общего дела.

С уважением, Председатель Краснодарской краевой общественной организации “Татарский историко-этнографический клуб “Юлдуз”

Роза Михалева