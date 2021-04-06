На базе Айшинской школы прошел муниципальный тур XI Международного конкурса чтецов имени Габдуллы Тукая

С 15 по 26 марта 2021 года на базе МБОУ «Айшинская СОШ ЗМР РТ» вместе с Управлением образования, Всемирным конгрессом татар, общественной организацией “Ак калфак” прошел муниципальный тур XI Международного конкурса чтецов имени Габдуллы Тукая «Люби жизнь, народ и мир его», целью которого было приобщение учащейся молодёжи к миру татарской поэзии и ценностям национальной культуры.

На конкурс поступило около 70 заявок и видеороликов из города и района по трем возрастным номинациям. Оценивание выступлений участников проводилось членами Союза писателей Республики Татарстан. В составе жюри были Рифат Салях, Ленар Шаех, Галимзян Гильманов, Газинур Мурат. Они отметили высокий уровень подготовки юных чтецов, артистизм и выразительность. Победители всех возрастных номинаций направлены на финальный тур в город Казань.

«Младшая группа» (1-4 классы)

1. Шамсутдинов Азамат (3 класс), (МБОУ «Осиновская гимназия им. С.К Гиматдинова ЗМР РТ»).

«Средняя группа» (5-8 классы)

1. Нутфуллина Камила (7 класс), МБОУ «Гимназия №5 Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан».

«Старшая группа» (9-11 классы)

1. Шамсиев Ильгизар (9 класс), МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов ЗМР РТ», (абсолютный победитель муниципального тура)

В связи с эпидемиологической обстановкой Конкурс проводился в онлайн-режиме.

Победители конкурса награждены дипломами Управления образования Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района РТ.

Эльвира Бочкова