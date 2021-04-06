tatruen
Главная / Новости / На базе Айшинской школы прошел муниципальный тур XI Международного конкурса чтецов имени Габдуллы Тукая
На базе Айшинской школы прошел муниципальный тур XI Международного конкурса чтецов имени Габдуллы Тукая

На базе Айшинской школы прошел муниципальный тур XI Международного конкурса чтецов имени Габдуллы Тукая

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Главные новости, 06.04.2021 0 5

С 15 по 26 марта 2021 года на базе МБОУ «Айшинская СОШ ЗМР РТ» вместе с Управлением образования, Всемирным конгрессом татар, общественной организацией “Ак калфак” прошел муниципальный тур XI Международного конкурса чтецов имени Габдуллы Тукая «Люби жизнь, народ и мир его», целью которого было приобщение учащейся молодёжи к миру татарской поэзии и ценностям национальной культуры.

На конкурс поступило около 70 заявок и видеороликов из города и района по трем возрастным номинациям. Оценивание выступлений участников проводилось членами Союза писателей Республики Татарстан. В составе жюри были Рифат Салях, Ленар Шаех, Галимзян Гильманов, Газинур Мурат. Они отметили высокий уровень подготовки юных чтецов, артистизм и выразительность. Победители всех возрастных номинаций направлены на финальный тур в город Казань.

«Младшая группа» (1-4 классы)

1. Шамсутдинов Азамат (3 класс), (МБОУ «Осиновская гимназия им. С.К Гиматдинова ЗМР РТ»).

«Средняя группа» (5-8 классы)

1. Нутфуллина Камила (7 класс), МБОУ «Гимназия №5 Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан».

«Старшая группа» (9-11 классы)

1. Шамсиев Ильгизар (9 класс), МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов ЗМР РТ», (абсолютный победитель муниципального тура)

В связи с эпидемиологической обстановкой Конкурс проводился в онлайн-режиме.

Победители конкурса награждены дипломами Управления образования Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района РТ.

Эльвира Бочкова

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.