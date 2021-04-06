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Данис Шакиров поздравил Мухамета хазрата Галлямова с юбилеем

Данис Шакиров поздравил Мухамета хазрата Галлямова с юбилеем

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 06.04.2021 0 9

В рамках рабочей поездки в г.Уфу руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров встретился с председателем Межлиса (Приходского собрания) мечети “Ихлас” г.Уфы Мухаметом хазратом Галлямовым.

От имени заместителя Премьер-Министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева Данис Шакиров поздравил Мухамета хазрата с юбилеем.

“Вы заботитесь об интересах своих соотечественников-мусульман и делаете большую работу, которая заслуживает уважения!” – сказал руководитель Исполкома.

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