Сборная команда РТ выиграла Кубок России по поясной борьбе корэш

В Тюмени завершился Кубок России по поясной борьбе корэш памяти Героев России Рушана Абдуллина и Тимура Мухутдинова, проходивший со 2 по 4 апреля в спорткомплексе «Строймаш».

В соревнованиях приняли участие представители более трех десятков субъектов России. В лично-командном зачете соревновались сборные команды из 23 регионов.

В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие вице-президент Федерации корэш России Равиль Ногуманов, мэр города Тюмени Руслан Кухарук и директор департамента спорта Тюменской области Евгений Хромин.

Всего на соревнованиях в Тюмени было разыграно 10 комплектов наград в личном зачете. В командных соревнованиях места распределились следующим образом:

1 место – сборная команда Республика Татарстан;

2 место – сборная Тюменской области;

3 место – сборная Москвы и Республики Башкортостан.

Призовые места, которые заняли спортсмены Татарстана:

Золотые медали у Ришат Камалов (весовая категория 60кг), Дмитрий Левашов (весовая категория 65кг), Марсель Замалетдинов (весовая категория 70кг), ИльназРамазанов (весовая категория 75кг), Фаниль Каюмов (весовая категория 90кг),

Серебряные медали у Тимур Сафин (весовая категория 80кг), Насим Габидуллин (весовая категория 85кг), Руслан Рафиков (весовая категория 100кг), Ринат Давлетшин (весовая категория 130кг), Ильнур Зайнуллин (весовая категория свыше 130кг).

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