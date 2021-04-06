tatruen
Главная / Новости / Сборная команда РТ выиграла Кубок России по поясной борьбе корэш
Сборная команда РТ выиграла Кубок России по поясной борьбе корэш

Сборная команда РТ выиграла Кубок России по поясной борьбе корэш

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 06.04.2021 0 4

В Тюмени завершился Кубок России по поясной борьбе корэш памяти Героев России Рушана Абдуллина и Тимура Мухутдинова, проходивший со 2 по 4 апреля в спорткомплексе «Строймаш».

В соревнованиях приняли участие представители более трех десятков субъектов России. В лично-командном зачете соревновались сборные команды из 23 регионов.

В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие вице-президент Федерации корэш России Равиль Ногуманов, мэр города Тюмени Руслан Кухарук и директор департамента спорта Тюменской области Евгений Хромин.

Всего на соревнованиях в Тюмени было разыграно 10 комплектов наград в личном зачете. В командных соревнованиях места распределились следующим образом:

1 место – сборная команда Республика Татарстан;

2 место – сборная Тюменской области;

3 место – сборная Москвы и Республики Башкортостан.

Призовые места, которые заняли спортсмены Татарстана:

Золотые медали у Ришат Камалов (весовая категория 60кг), Дмитрий Левашов (весовая категория 65кг), Марсель Замалетдинов (весовая категория 70кг), ИльназРамазанов (весовая категория 75кг), Фаниль Каюмов (весовая категория 90кг),

Серебряные медали у Тимур Сафин (весовая категория 80кг), Насим Габидуллин (весовая категория 85кг), Руслан Рафиков (весовая категория 100кг), Ринат Давлетшин (весовая категория 130кг), Ильнур Зайнуллин (весовая категория свыше 130кг).

minsport.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.