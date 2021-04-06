В ДУМ РТ презентовали халяльный сухпаек татарстанского производства

Сегодня, в 24-й день месяца Ша’бан (6 апреля), в ДУМ РТ состоялась презентация набора халяльных сухих пайков татарстанского производства. В ней приняли участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, руководители Благотворительного фонда «Закят», «ДУМ РТ Хадж» и молодежного отдела. Начальникам структурных подразделений ДУМ РТ продукцию представил учредитель компании «Планета халяль», исполнительный директор национальной ассоциации индустрии «Халяль» Радик Гафуров.

Гость продемонстрировал хазратам набор индивидуального рациона халяльного питания «Наш Татарстан», а также его аналоги российских производителей.

Все продукты, входящие в набор «Наш Татарстан», произведены на территории районов Татарстана и комплектуются в Казани. Паек включает в себя галеты, консервы с тушеной говядиной, гречневой кашей с говядиной, рисовой кашей с говядиной, печеночным паштетом, казылык, гусь вяленый малосоленый, миндаль, сухофрукты, злаки медовые и изюмом, чак-чак, чай. Все эти продукты сертифицированы Комитетом по стандарту «Халяль» ДУМ РТ. Общая энергетическая ценность данного сухого пайка составляет 5920 ккал и срок годности 5 месяцев. По словам поставщика набора, этот набор сухого пайка будет полезен для рыбаков, охотников, а также для тех, кто занимается походно-туристическими увлечениями. Он отметил, что мощности его производства на сегодняшний день позволяют собирать 30 тысяч сухих пайков в месяц.

В ходе презентации свою заинтересовать наборами выразили «ДУМ РТ Хадж», БФ «Закят» и молодежный отдел татарстанского муфтията. Помимо набора “Наш Татарстан”, Радик Гафуров продемонстрировал в ДУМ РТ 3 халяльных сухих пайка «Буре» (разовый), «Барс» (стандартный, суточный), «Батыр» (усиленный, суточный, 5000 ккал), которые собраны из продуктов, произведенных в разных регионах России.

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