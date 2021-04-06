ВИДЕО: Всероссийский сход татарских предпринимателей из 40 регионов страны

«Мы гордимся тем, что в татарских селах нашей страны есть такие активные, предприимчивые люди. Они уделяют большое внимание благополучию деревень и искренне переживают за будущее своего народа». Рустам Минниханов на Всероссийском сходе предпринимателей татарских сёл отметил их особую роль. Пленарное заседание прошло в Корстоне. Съезд объединил почти 500 представителей малого бизнеса, фермерских хозяйств и подворий из 40 регионов России. Участники говорят о мерах поддержки татарских сёл, развитии национально-культурных организаций и укреплении связей Татарстана с татарами со всей страны.

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