В Лениногорске прошла республиканская интеллектуальная викторина «Гыйлем нуры»

3 апреля в мечети «Ихлас» города Лениногорска прошёл конкурс «Гыйлем нуры». Мероприятие организовали среди учащихся примечетских курсов Республики Татарстан. Основные цели конкурса – обмен опытом деятельности между приходами и мухтасибатами, сохранение и развитие татарского языка, сближение мусульман. В этом году конкурс проводился в 7-й раз. Почетными гостями стали главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев, казый юго-восточного региона Татарстана Марат хазрат Марданшин и мухтасибы районов.

На соревнования приехали по четыре участницы из 11 районов РТ. Среди них – сотрудницы ИД “Хузур”, представлявшие Казань, представители Казанского, Набережночелнинского, Кукморского, Балтасинского, Муслюмовского, Черемшанского, Азнакаевского, Бугульминского, Ютазинского и Бавлинского районов. Участники ответили на вопросы по фикху, сире, истории ислама. Первое место заняла команда из Лениногорска. Победителей наградили грамотами и ценными призами. Каждому участнику вручили памятные подарки. Праздник завершился обедом. Кроме того, Джалиль хазрат Фазлыев прочитал проповедь и ответил на вопросы участников.

Традиционно республиканская игра «Гыйлем нуры» символизирует завершение учебного сезона. В связи с этим ежегодно всем устазам и духовным наставникам вручаются благодарственные письма и подарки.

dumrt.ru