Василь Шайхразиев в Москве встретился с Муфтием Шейхом Равилем Гайнутдиным

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев сегодня в ходе рабочей поездки в Москву ознакомился с Соборной мечетью.

Главная мечеть Москвы, одна из крупнейших и высочайших мечетей в России и Европе. Первое здание мечети построено в 1904 году, в 2011 году оно было снесено для строительства нового, открытие которого состоялось 23 сентября 2015 года.

Общая площадь сооружения — 18 900 м². Вместимость может достигать 10 000 молящихся.

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев встретился с председателем Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России Муфтием Шейхом Равилем Гайнутдиным. Он ознакомил его с деятельностью Всемирного конгресса татар, также рассказал о документе “Татары: Стратегия действия” и вручил печатный вариант Равилю хазрату Гайнутдину.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы подготовки к мероприятиям, приуроченным к 1100-летию принятия Ислама, о предстоящем месяце Рамадан и о форуме татарских религиозных деятелей, который пройдет в Казани.