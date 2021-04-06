Стартовал финал республиканского этапа профессионального конкурса «Воспитатель года-2021»

В Татарстане начинается финал республиканского этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года-2021».

В финале конкурса примут участие 30 участников, отобранных в ходе зонального этапа. Это 20 участников в номинации «Воспитатель года», 10 – в номинации «Воспитатель группы с родным языком воспитания».

Финал включает в себя три конкурсных испытания: мастер-класс, педагогическое мероприятие с детьми, участие в «круглом столе».

По итогам финала конкурса по количеству набранных баллов за конкурсные мероприятия третьего этапа определятся: абсолютный победитель конкурса (1 место); призеры конкурса в номинации «Воспитатель года» (2,3 место); победитель конкурса в номинации «Воспитатель группы с родным языком воспитания» (1 место); призеры конкурса в номинации «Воспитатель группы с родным языком воспитания» (2,3 место); лауреаты конкурса.

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