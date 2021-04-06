Национальная библиотека приглашает на лекции о татарском дизайне

6 апреля в 18:00 приглашаем на лекции о татарском дизайне, которые проведут члены жюри конкурса “Новый татарский орнамент”:

• Дина Гатина-Шафикова, Научный сотрудник отдела этнологических исследований Института Марджани РТ, представит обзор на историю татарского и на современную теорию национального орнамента с лекцией “Татарский орнамент”.

• Ильдар Ахтямов, арт-директор ГК “Лориен имидж”, расскажет об оформлении крупных мероприятий в Казани и Татарстане в лекции “Офрмление мероприятий в Татарстане”.

Национальная библиотека РТ