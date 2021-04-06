tatruen
Главная / Новости / Национальная библиотека приглашает на лекции о татарском дизайне
Национальная библиотека приглашает на лекции о татарском дизайне

Национальная библиотека приглашает на лекции о татарском дизайне

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 06.04.2021 0 5

6 апреля в 18:00 приглашаем на лекции о татарском дизайне, которые проведут члены жюри конкурса “Новый татарский орнамент”:

• Дина Гатина-Шафикова, Научный сотрудник отдела этнологических исследований Института Марджани РТ, представит обзор на историю татарского и на современную теорию национального орнамента с лекцией “Татарский орнамент”.
• Ильдар Ахтямов, арт-директор ГК “Лориен имидж”, расскажет об оформлении крупных мероприятий в Казани и Татарстане в лекции “Офрмление мероприятий в Татарстане”.

Национальная библиотека РТ

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.