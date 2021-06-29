Сегодня, 29 июня, в 10.00 часов в Литературном музее Г.Тукая состоится круглый стол на тему «Произведения монументального искусства по мотивам жизни и творчества Габдуллы Тукая».

2021 год – год 135-летия со дня рождения великого татарского поэта Г. Тукая. В связи с этим торжества проходили в нашей республике, в регионах РФ, во многих городах планеты татарскими общественными организациями проводились мероприятия, посвященные поэту. Достижения и проблемы увековечения его памяти обсуждались на научных конференциях, круглых столах и дискуссионных площадках как в Литературном музее Г. Тукая, так и в других учреждениях и организациях.

На круглый стол на тему «Произведения монументального искусства по мотивам жизни и творчества Габдуллы Тукая», который будет проходить под кураторством Министерства культуры РТ приглашены ученые, искусствоведы, преподаватели художественных образовательных учреждений РТ, представители музеев, союзов художников и научных учреждений, художники-скульпторы.

Участники круглого стола проведут экскурс по истории создания произведений монументального искусства по мотивам жизни и творчества Габдуллы Тукая, обсудят перспективы монументального искусства по увековечению памяти великого поэта и пропаганде его творчества.

На круглый стол приглашаем любителей изобразительного искусства, почитателей творчества Г.Тукая и друзей музея.

Литературный музей Габдуллы Тукая: +7(843) 590-86-67

mincult.tatarstan.ru