На Сабантуе во Владивостоке показали будущую коллекцию культурного этномузея

В парке Минного городка во Владивостоке прошел традиционный праздник Сабантуй (0+). Для гостей устроили выставку национальных вещей татарской и башкирской культуры, а также концерт творческих коллективов. Весело провести время пришли инициативные жители города. Организаторы постарались сделать так, чтобы празднование прошло безопасно для здоровья участников, сообщает ИА PrimaMedia.

На празднике выступили коллективы “Ладья” и “Кружева” с татарскими, испанскими, цыганскими и русскими народными танцами. Песенными номерами жителей поздравили хор совета ветеранов ТОФ “Родные напевы” и вокальная группа “Сандугачлар” (Соловушки).

Сабантуй во Владивостоке. Фото: Предоставлено Тахиром Ибашевым Сабантуй во Владивостоке. Фото: Предоставлено Тахиром Ибашевым

По словам председателя татаро-башкирской общественной организации “Дуслык” (“Дружба”), депутата думы Владивостока Тахира Ибашева, все праздничные активности прошли согласно требованиям Роспотребнадзора.

— Из-за коронавируса в этом году я, как председатель нашей общественной организации, отменил приезд всех гостей из других городов Приморского края, а также из Башкортостана, Татарстана, Красноярска, Новосибирска, Кургана и Хабаровского края. На праздник пришли инициативные жители, для кого важно каждый год праздновать Сабантуй, кто чтит наши традиции. О том, что праздник состоится, мы объявили еще два месяца назад, до новых ограничений. Мы никого не прогоняли с праздника и постарались сделать так, чтобы это было безопасно для гостей, — рассказал Тахир Ибашев.

Все желающие смогли примерить традиционную женскую и мужскую одежду и сделать в ней памятное фото. Также на празднике показали башкирскую юрту, сувениры, украшения из недрагоценных металлов, которые добывают в Башкортостане, музыкальные инструменты, старинные предметы мебели и ручные изделия для украшения домов, куклы и многие другие экспонаты.

Сабантуй во Владивостоке. Фото: Предоставлено Тахиром Ибашевым

Вся коллекция вскоре попадет в этномузей татарской и башкирской культуры и традиций. Он появится во Владивостоке благодаря президентскому гранту, который общественная организация “Дуслык” выиграла в 2019 году. Экспонатами музея станут более 100 традиционных вещей. Также в экспозицию войдет традиционная татарская печь.

В музее отдельное место выделят для экспонатов времен Великой Отечественной войны, среди которых подзорная труба и саперная лопата. Сейчас в помещении музея на Нерчинской, 40 еще идёт ремонт, но официальное открытие планируется в 2021 году.

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