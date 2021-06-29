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При Центральной Соборной мечети г. Димитровград был организован летний лагерь для детей

При Центральной Соборной мечети г. Димитровград был организован летний лагерь для детей

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 29.06.2021 0 3

Всем известная черта воспитания мусульман – почтение и уважение старших. Современные дети, воспитанные взрослыми по вековым законам, сохранят полученные знания и применят их в обществе.

В детском лагере при Центральной Соборной мечети г. Димитровград с приходом летнего сезона маленькие мусульмане под руководством имам-хатыба Ильяса хазрата Мухутдинова и опытных наставников- имамов и мугаллиме познают основы Ислама, изучают арабский язык, перенимают культурные традиции рукоделия и ведения быта, вместе совершают молитвы, проводят досуг за просмотром познавательных лент и ведут беседы за общим столом.

rdumul.ru

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