Кругосветка казанских яхтсменов завершена!

В понедельник, 14 июня 2021 года в 16 часов по московскому времени казанская яхта “Милонга” после 9 месячного плавания вокруг земного шара пришла в турецкий порт Мармарис. Капитан экипажа Алмаз Алиев сообщил, что успешно завершено плавание по морям и океанам длиной 45 тыс км, используя силу не всегда попутного ветра. Отметивший в пути свое 70 летие Алмаз Асгатович Алиев и Ильфат Минибаев на первом возможном рейсовом самолете прилетят в Казань, а Иван Поликасов, заменивший на последних этапах плавания члена команды Виля Сагитова, пока остаётся на яхте для обслуживания судна на порту. О времени прилета экипажа в Казань и специальной пресс-колнференции для журналистов будет сообщено дополнительно. На ней мореплаватели поделятся воспоминаниями о самых ярких и драматичных эпизодах этого труднейшего и увеклательного путешествиия.

Римзиль Валеев