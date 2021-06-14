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Кругосветка казанских яхтсменов завершена!

Кругосветка казанских яхтсменов завершена!

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Спорт, Общество, Экспорт, Репортаж, Главные новости, 14.06.2021 0 25

В понедельник, 14 июня 2021 года  в 16 часов по московскому времени казанская яхта “Милонга” после 9 месячного плавания вокруг земного шара пришла в турецкий порт Мармарис. Капитан экипажа Алмаз Алиев сообщил, что успешно завершено плавание по морям и океанам длиной 45 тыс км, используя силу не всегда попутного ветра. Отметивший в пути свое 70 летие Алмаз  Асгатович  Алиев и Ильфат Минибаев на первом возможном рейсовом самолете прилетят в Казань, а Иван Поликасов, заменивший на последних этапах плавания члена команды Виля Сагитова, пока остаётся  на яхте для обслуживания судна на порту. О времени прилета экипажа в Казань и специальной пресс-колнференции для журналистов будет сообщено дополнительно. На ней мореплаватели поделятся воспоминаниями о самых ярких и драматичных эпизодах этого труднейшего и увеклательного путешествиия.

Римзиль Валеев

 

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