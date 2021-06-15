В Билярске открылась смена «Болгар–Туган тел»

В новом формате начал свою работу VIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ «БОЛГАР – ТУГАН ТЕЛ», который проводится при поддержке Министерства по делам молодежи РТ, Министерства образования и науки РТ и молодежного центра «Сәләт».

Межрегиональный палаточный лагерь «Болгар–Туган тел» организован в 2014 году и вот уже 8 лет собирает талантливых детей и подростков. Лагерь, зародившийся в Булгаре, в этом году проходит на территории Билярска, и именно эта смена начнет череду форумов «Сәләт».

В этом году БТТ собирается 2 раза: 11-17 июня смена «Болгар–Туган тел»;

19-23 июня смена «Болгар–Туган тел» в рамках JUNIOR SKILLS BILER FORUM

Программа лагеря направлена на погружение и изучение татарской культуры, языка, а также освоение навыков практического использования языка в различных сферах жизни. Программа лагеря включает в себя образовательные и культурные мероприятия, разделенные на разные тематические блоки, которые, дополняя друг друга, погружают участников в татарскую культуру и создают сопричастность к ней на личном уровне.

Целью проекта является привлечение внимания современной молодежи к изучению татарского языка.

«Болгар–Туган тел» ставит перед собой и решает две приоритетные задачи:

–создание условий для погружения в языковую среду с образовательной программой, направленной на более углубленное изучение татарского языка с использованием новых информационных и методических разработок;

–восприятие и усвоение традиций татарской культуры, внедрение инновационных подходов к формированию одаренной личности, способствующих личностному становлению и формированию проактивной позиции у современной татарской молодежи.

Работа лагеря организована в рамках реализации «Государственной программы Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию государственных языков Республики Татарстан и других языков Республики Татарстан» с участием детей Татарстана и субъектов Российской Федерации.

Смена «Болгар–Туган тел» – для тех, кто хочет провести свое лето с пользой и интересом!

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