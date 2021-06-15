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В Новосибирске отметили татарский Сабантуй

В Новосибирске отметили татарский Сабантуй

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 15.06.2021 0 2

13 июня в Новосибирске отметили татарский Сабантуй — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у ряда народов. Изначально праздник должен был пройти в национальном селе Юрт-Акбалык Колыванского района, но грандиозное празднование отменили из-за коронавируса. Площадку перенесли в Новосибирск, а само событие прошло в усеченном формате в Татарском культурном центре на Алейской улице.

Главный атрибут Сабантуя – угощение из барана – в программу все же вошло. Также не обошлось без песен, танцев и спортивных состязаний.

ngs.ru

 

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