Бесплатные курсы татарского языка в КФУ окончили 880 человек

В КФУ завершились бесплатные курсы татарского языка, которые в этом году окончили 880 человек. Их главным организатором стал Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ совместно с Комиссией при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка. Занятия проходили одновременно на трех площадках вуза в Казани, Набережных Челнах и Елабуге.

Участников обучали татарскому по трем уровням высококвалифицированные преподаватели КФУ. Самому старшему участнику было 70 лет. Также преподаватели и уделяли особое внимание ознакомлению обучающихся с культурой, историей и литературой татарского народа, с его выдающимися личностями. На заключительных занятиях прошли проверки полученных знаний и коммуникативных навыков, и слушателям вручили сертификаты КФУ.

Такие бесплатные курсы продолжатся и осенью.

rt-online.ru