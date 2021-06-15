Творческие коллективы ТКЦ выступили в рамках празднования Дня России

В рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню России, артисты Татарского культурного центра г. Москвы выступили на различных городских площадках.

11 июня в библиотеке №139 в районе Царицыно выступили фольклорный ансамбль «Нур» (Алсу Фаткуллина и Наиль Хайбуллов), а также певицы Нурджихан Симаева и солистка театра песни «Тальян» Рената Бадамшина.

12 июня в Парке Победы в День России в рамках 5-го Всероссийского фестиваля гостеприимства «Самоварфест» выступил вокально-хоровой ансамбль «Идель» под руководством Сании Шакировой.

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