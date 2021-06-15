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В селе Арасланово Нязепетровского района отпраздновали Сабантуй

В селе Арасланово Нязепетровского района отпраздновали Сабантуй

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 15.06.2021 0 5

В селе Арасланово Челябинской области провели первый этап праздника – старинный обряд сбора полотенец. С песнями и танцами жителей приветствовал ансамбль «Ляйсан».

Праздник начался 13 июня в 12.00 с поднятия государственного флага РФ. Сделать это было доверено уважаемым жителям села: председателю ветеранской организации Ахмадуллиной Наиле Нажметдиновне и руководителю коллектива «Ляйсан», душе села Арасланово, Мухарамовой Розе Низамовне.

Поздравили гостей и участников праздника глава Шемахинского сельского поселения Мякишев Юрий Владимирович и руководитель общественной приемной губернатора Челябинской области в Нязепетровском районе Тютикова Любовь Николаевна.

Концертную программу открыл вокальный коллектив «Ляйсан» Араслановского СДК. Среди зрителей состоялся традиционный конкурс песен и танцев. Какой же Сабантуй без национальной борьбы! Желающих померяться силой было много. А затем начались игры и забавы. В них, с одинаковым удовольствием и азартом, участвовали и взрослые, и дети.

Конгресс татар Челябинской области

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