Василь Шайхразиев отправляется с рабочим визитом в Республику Узбекистан

16 июня 2021 года в г. Ташкенте состоится встреча Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с представителями татарских общественных объединений Республики Узбекистан.

Модератором встречи выступает заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

В ходе мероприятия ожидаются выступления председателя Правления Татарского общественного культурно-просветительного центра г. Ташкента Ришата Набиуллина, члена Совета татарской молодежи при Татарском общественном культурно-просветительном центре г. Ташкента Назима Исмагилова, члена Правления Татарского общественного культурно-просветительного центра г. Ташкента, ведущего научного сотрудника Научно-просветительского мемориального комплекса имени Первого Президента Ислама Каримова при Президенте Республики Узбекистан Рината Шигабдинова, заместителя председателя Правления Татарского общественного культурно-просветительного центра г. Ташкента, заслуженного артиста Республики Татарстан и Республики Башкортостан Ферузы Халдаровой.