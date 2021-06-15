В деревне Шулдат Красноярского края открыли памятную стелу, посвященную фронтовикам

12 июня 2021 г. в деревне Шулдат Боготольского района Красноярского края торжественно открыли памятную стелу, посвященную фронтовикам деревни.

Шулдат – самое старинное поселение, основанное татарами-переселенцами на территории Красноярского края. Оно было основано во второй половине 18 века.

Это вторая стела, возведенная в рамках реализации социально-значимого проекта «Мы помним…» (краевая грантовая программа для некоммерческих организаций «Партнерство» ). Первая стела была открыта 9 мая 2021 г. в деревне Новый Тимершик Пировского района.

Участниками проекта был проделан большой объем поисковой работы по уточнению списка фронтовиков, в ходе которой численность участников Великой Отечественной войны увеличилась с 85 человек до 133.

На открытии Памятной стелы присутствовали заместители Главы района Э. Романова, А. Чиханчин, экс-глава района Р. Бикбаев, Глава Чайковского сельского Совета Г. Муратов, жители гг. Ачинск, Боготол, Кемерово, Красноярск, Назарово, а также жители д. Шулдат.

Выступающие говорили о важности сохранения памяти о поколении, защитивших Родину. На площадке Памятной стелы была прочитана сура из Корана в память фронтовиков, звучали проникновенные песни и стихи о войне.

Вагиз Файзуллин