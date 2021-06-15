На этнофестивале в Новокузнецке представили выставку старинных предметов татарского быта

В День России, 12 июня, на площади Администрации города Новокузнецка прошёл яркий городской фестиваль национальных культур «Этнопалитра Новокузнецка».

Фестиваль “Этнопалитра Новокузнецка” – это праздник, который уже несколько лет подряд объединяет людей разных национальностей, проживающих в Новокузнецке, в одном месте.

В этом году в мероприятии принял участие коллектив “Нур” Местной национально-культурной автономии татар г. Новокузнецка, руководителем которого является Гальсина Гайнутдинова.

Гостям праздника была представлена выставка старинных предметов татарского быта. Также жителей города угощали татарскими национальными блюдами.