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На этнофестивале в Новокузнецке представили выставку старинных предметов татарского быта

На этнофестивале в Новокузнецке представили выставку старинных предметов татарского быта

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 15.06.2021 0 2

В День России, 12 июня, на площади Администрации города Новокузнецка прошёл яркий городской фестиваль национальных культур «Этнопалитра Новокузнецка».

Фестиваль “Этнопалитра Новокузнецка” – это праздник, который уже несколько лет подряд объединяет людей разных национальностей, проживающих в Новокузнецке, в одном месте.

В этом году в мероприятии принял участие коллектив “Нур” Местной национально-культурной автономии татар г. Новокузнецка, руководителем которого является Гальсина Гайнутдинова.

Гостям праздника была представлена выставка старинных предметов татарского быта. Также жителей города угощали татарскими национальными блюдами.

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