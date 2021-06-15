В Челябинской области будет организован этнолагерь “Йолдызлык”

Конгресс татар Челябинской области при поддержке Администрации Кунашакского района приглашает в детский этнолагерь “Йолдызлык“, который находится на территории лагеря им. Г. И. Баймурзина в Кунашакском районе на берегу живописного озера Чебакуль.

Дети погрузятся в языковую атмосферу, улучшат знания родного языка, узнают больше о традициях и обычаях татарского народа, познакомятся с татарскими сказками, получат новые знания на увлекательных мастер-классах и творческих уроках

и найдут новых друзей.





Конгресс татар Челябинской области

