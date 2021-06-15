В Ленинградской области прошёл национальный праздник Сабантуй

В поселке Шапки Тосненского района Ленинградской области прошёл Сабантуй – татарский праздник окончания посевной страды. Зародившийся в глубине веков, Сабантуй давно перешел национальные границы и стал поистине всенародно любимым праздником. Сабантуй позволяет ощутить каждому из нас историческую сопричастность к лучшим традициям своих предков, является олицетворением и торжеством дружбы народов нашего многонационального региона.

«Рәхим итегез!» – приветствовали гостей, собравшихся на берегу Нестеровского озера. Сюда традиционно приехали жители Тосненского района и гости из других уголков Ленинградской области, города Санкт-Петербурга.

В торжественной церемонии открытия праздничной программы приняли участие Постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин, председатель Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак, глава Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Запада России, муфтий шейх Равиль-Хазрат Панчеев, руководители администраций Тосненского района и г. Тосно, депутаты местных советов и председатели национально-культурных объединений города и области.

Большим подарком для Сабантуя и жителей Тосненского района стало участие в празднике почетного гостя из Татарстана, Заслуженной артистки Республики Татарстан, лауреата международных, всероссийских, республиканских конкурсов, вокалистки Казанской филармонии Гульшат Имамиевой. В ее исполнении прозвучали зажигательные песни на татарском языке.

К Сабантую была подготовлена обширная культурно-развлекательная и игровая программа, лучшие фольклорные коллективы области исполнили татарские, башкирские, русские песни и красочные национальные танцы. Выступили татарские ансамбли «Шатлык», «Файда», «Мирас», лауреат всероссийских конкурсов Александра Соловьева исполнила татарские танцы и другие творческие коллективы.

На спортивно-игровой площадке участники смогли посостязаться в различных национальных спортивных играх, показать свою силу и ловкость. Самым ярким и запоминающимся состязанием, конечно, стала традиционная борьба батыров на поясах «Куреш» за главный приз сегодняшнего Сабантуя.

Гости также полакомились народными угощениями, приняли участие в мастер-классах и побывали на ярмарке изделий художественно-прикладного творчества народов региона.

Праздник отмечается с 1998 года и входит в число самых интересных общественно-культурных событий района. Его организация поддерживается Постпредством Республики Татарстан, Правительством Ленинградской области и руководством муниципального образования Тосненского района. Активное участие в подготовке и проведении праздника принимает «Татарское общество Тосненского района Ленинградской области «Изге юл» под руководством – бессменного председателя, Заслуженного работника культуры РФ и РТ, Почетного гражданина Тосненского района Ленобласти Иняятуллы Кутуева.

Гости праздника смогли лучше познакомиться с богатыми культурными традициями татарского и башкирского народов. И, самое главное, обрили здесь добрых друзей. Ведь именно дружба вдохновляет нас на хорошие дела, на созидание, творчество и взаимопомощь.

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