Постпред РТ Хайдар Гильфанов посетил Сабантуй Муниципального образования Красноуфимский округ

12 июня в Красноуфимскм районе, деревне Средний Баяк состоялся районный национальный татарский и башкирский праздник Сабантуй.

Участие в празднике приняли Салихов Азат Равкатович – заместитель Губернатора Свердловской области, Абзалов Альберт Феликсович – депутат Законодательного Собрания Свердловской области, Бахтерев Артем Александрович – министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, Гильфанов Хайдар Маслахетдинович – Постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области, Язьков Андрей Александрович – заместитель управляющего администрацией Западного управленческого округа, Ряписов Олег Викторович – глава Муниципального образования Красноуфимский округ, Конев Михаил Александрович – глава городского округа Красноуфимск, Константинов Алексей Андреевич – глава Артинского городского округа.

Почетные гости прошлись по национальным подворьям, которые демонстрировали культуру, элементы быта и кухню народов, населяющих Красноуфимск, Красноуфимский район и соседние муниципалитеты. Приняли участие гости и в различных народных состязаниях и забавах.

Постоянный Постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области Хайдар Гильфанов зачитал Приветственный адрес Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и вручил Почетную грамоту министерства спорта Республики Татарстан Яковлеву Андрею Григорьевичу начальнику отдела физической культуры и спорта Муниципального образования городской округ Красноуфимск.

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