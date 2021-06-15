Прокопчане отметили национальный татаро-башкирский праздник “Сабантуй”

13 июня в Зенковском парке г. Прокопьевска состоялся областной национальный татаро-башкирский праздник “Сабантуй”. В мероприятии приняли участие музыкальные и танцевальные коллективы из разных городов Кузбасса, прошла дегустация национальных блюд, конкурс национальных костюмов.

Гостям Сабантуя была предложена интересная концертная программа. На сцене выступил популярный артист татарской эстрады Виль Усманов, коллектив песни и танца “Нур” г. Новокузнецка и юная исполнительница татарских песен Регина Хайбуллина.

Гальсина Гайнутдинова