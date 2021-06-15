В городе Партизанске прошел детский праздник “Сабантуй”

6 июня Владивостокская татаро-башкирская общественная организация “Дуслык” (Дружба) во главе депутата Думы города Владивостока Ибашева Тахира Анваровича организовал выезд и показ передвижной выставки “Этно-музея татарской и башкирской культуры и традиции” в городе Партизанске.

Детский праздник “Сабантуй” организовала Татаро-башкирская общественная организация “Туган тел”, в переводе означает “Родной язык”, города Находки посвященный в честь юбилея города Партизанска.

Общественно значимое мероприятие проводился при грантовой поддержке администрации Приморского края по направлению “Укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии”. На данном празднике Детский “Сабантуй” приняли участие общественные организации татар и башкир из городов: Артёма, Уссурийска, Владивостока и поселений Владимиро Александровска, Лазовского, Анучинского и Партизанского районов и других населённых пунктов, другие общественные организации, объединении и диаспор. Огромное спасибо Находкинской общественной организации татар и башкир за организацию и проведение общественно- значимое мероприятие.

Посетители и гости впервые увидели в городском парке города Партизанска настоящую башкирскую юрту. Кроме этого, передвижная выставка “Этно-музея татарской и башкирской культуры и традиции” был украшением детского праздника “Сабантуй”.

Гости и посетители на праздничном мероприятии, после ознакомления с экспонатами, фотографировались на память в национальных костюмах.

По итогам проводимых мероприятий заместитель главы администрации Партизанского городского округа Михаил Романов оставил в журнале

посещения музея отзывы с благодарностью за проведение интересных мероприятий подытожил заместитель председателя ВТБОО”ДУСЛЫК Дружба Рафаэль Абдуллин.

Депутат Думы города Владивостока Тахир Ибашев